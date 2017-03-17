Ümraniye TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Taksi içerisinde sıkışan yolcuyu vatandaşlar ve sağlık ekipleri araçtan çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastanelere gönderildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.



Kaza saat 02.00 sıralarında Ümraniye Tem Otoyolu Ankara İstikameti Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Ferhat Selim'in kullandığı 34 ZC 2800 plakalı araç aynı yönde giden 34 TFM 18 plakalı taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü yaralanırken taksideki bir yolcu aracın içerisinde sıkıştı. Taksinin motoru ise yerinden fırladı.

ARACIN MOTORU 200 METRE FIRLADI

Bu sırada 34 NB 4639 plakalı araç sürücüsü Doğukan Balkaya kazayı görünce aracından inip yaralılara yardım etmek isterken Arkadan gelen bir başka araç önce Balkaya'nın aracına daha sonrada başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sırasında aracın motoru yaklaşık 200 metre uzağa fırladı. Taksi içerisindeki sıkışan yolcu vatandaşlar ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar Ümraniye Devlet ve Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA