Umrede 15 temmuz şehitleri için tavaf

KAYSERİ'den yarı yıl tatilinde umreye giden öğrencilerden biri, 15 Temmuz şehitleri için Kabe'yi tavaf ettiğini duyurdu.

Üniversite öğrencisi gençlerin kurduğu Genç Ortam Derneği üyelerinden 30 kişilik grup umreye gitti. 3 Şubat günü Kayseri'ye dönecek olan bu grupta bulunan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hasan Sami Ötegen, sosyal medyada ına "Bu tavafımı 15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen için yaptım" diye yazdı.

Umrede başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri unutmadıklarını belirten Ötegen, "Şehitlerimiz için de Kabe'yi tavaf ettik. Ülkemizin birlik ve beraberliği için, demokrasi için canlarını hiçe sayarak darbeye ve her türlü hain plana karşı canlarını feda eden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin'' dedi.

DHA