Umut Oran: CHP'liler sandıklara sahip çıkacak

SOSYALİST Enternasyonal Başkan Yardımcısı ve CHP eski Milletvekili Umut Oran, "Tüm CHP'liler, sandıklara yüzde 100 sahip çıkacak. Asıl olan şey ıslak imzalı tutanakları elimizde olduğu sürece ne SEÇSİS'de ne başka bir şeyde onu değiştiremezler. YSK'da endişelerimiz var. Birçok üye FETÖ kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı. Biz orada da partililerimiz ile görevde olacağız" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde CHP ilçe teşkilatını ziyaret eden Umut Oran, burada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP İlçe Başkanı İsmail Akar ve partililer tarafından karşılandı. Gazetecilere açıklamada bulunan Oran, halkla görüştüğünü her görüşmede 16 Nisan'daki hayır umudunun arttığını belirterek, "Vatandaşlar ve köylüyle görüştüğümde umut oranım gerçekten de artıyor. Çünkü bugün AKP'nin gündemi ile vatandaşlarımızın gündemi hiç örtüşmüyor. Taban tabana zıt olmuş bir durumda. Vatandaşımızın önceliği AKP'nin önceliğinin çok gerisinde. Dünyada bu kadar tehditler varken, kartlar yeniden dağıtılırken, sınırlar yeniden şekillendirilirken, 100 yıl önceki gibi Osmanlı döneminde olduğu gibi büyük göçler oluyor. Haritalar yeniden şekilleniyor ve Türkiye izlediği dış politikasıyla bu tehditlerin farkında değil. Şu anda dış politikada Türkiye tamamen bir hasta adam durumu ile karşı karşıya. Türkiye'ye bugün 7 kıtadan ve komşularımızdan hasta adam muamelesi yapılıyor. Bu bizi gerçekten son derece üzüyor. Biz yurtta barış, dünyada barış anlayışıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolla dış politika bugün yürütüldü. Şu anda dış politika iç politikaya, siyasete alet ediliyor. Popülizm uğruna, iki puan arttırma uğruna tarifi anlatılamaz, tahribatı engellenemez çok büyük hasarlara neden oluyor. Şu anda bizim coğrafyamızda neredeyse bir elin parmakları kadar bu iktidarın görüştüğü ülkeler kaldı. Herkesle kavgalı durumunda. Bu ekonomik olarak bu kadar dışa bağlı olduğu dönemde ve dışarıda dengelerin değiştiği noktada Türkiye açısından son derece tehlikeli bir durum. İç politikaya da baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin gerçek gündemi var. İnsanımızın öncelikleri çok farklı. İnsanlar işsiz, gençler geleceksiz, terör belası bir taraftan, ekonomik kaygılar, ulusal kaygılar var. Terörler mücadele de TSK bir savaş içerisinde. Ülke can derdindeyken, şu anda iktidarın dayatmış olduğu tek adamlık gerçekten son derece vatandaşın gündemi ile örtüşmemekte. Yapmış olduğum ziyaretlerde toplumda ve sokakta bunu görebiliyorum. Vatandaş, AKP'nin gündeminden çok daha ilerde. AKP'nin dayatmış olduğu bu tek adamlık, vatandaşın cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmak adına, özgürlüklere sahip çıkmak adına vatandaşın tek adamlığa 'hayır' tepkisi ile AKP'nin 'evet' cephesinden çok daha ilerde olduğunu görüyorum. Onun içinde umut oranım artıyor" dedi.

80 MİLYON HAYIR

16 Nisan gecesi vatandaşları sert bir yanıt vereceğini öne süren Oran, "9 gün kaldı ve bu sürede yapılan saldırılara karşı sağduyulu olacağız. Bizim için bu bir parti ve kişi meselesi değil, memleket meselesi. Bu anlayış ile vatandaşımızı doğru bir şekilde bilgilendirerek provokasyona gelmemeye çalışacağız. Benim için başarı yüzde 51 değil, 80 milyon kere 'hayır'. Çünkü biz, ülkemizin bölünmesini, vatandaşlarımızın ayrışmasını istemiyoruz. Biz, ülkemizde herkesin cumhuriyetimizin çatısı altında özgürlüklerimizi güçlendirerek, birleşmesini istiyoruz. Onlar yüzde 51'i bir başarı olarak görüyorlar. Biz, toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasını ve 80 milyon 'hayır' denilmesini başarı olarak görüyoruz. En önemli şey bizim için sandığa gitmeyen seçmen. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı oldukça yüksek, Çorlu'da ve Tekirdağ'da bu oranlaryüzde 22'lerde. Türkiye ortalaması son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 26, benim geldiğim İstanbul'da yüzde 30. Yani 3 kişiden 1 kişi sandığa gitmemiş. Tekirdağ ve Çorlu'da da bu oranlar yüzde 22. Bizim yapmamız gereken sandığa sahip çıkmak, oyumuza sahip çıkmak ve sandığa gitmeyen vatandaşı ikna ederek sandığa getirmemiz gerekiyor. CHP'ye oy ve gönül verenlerin bir 'evet' düşünen arkadaşlarını kucaklayarak onu demokratik ve candan bir şekilde hain, darbeci, terörist demeden, kardeşim diyerek onun oyunu hayıra çevirmek. Ben 16 Nisan akşamı Türk milletinin, halkımızın bu tek adamcılığa ve şu anda hasta adam anlayışına en sert ve demokratik şekilde cevap vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Sandıklarda artık en ufak bir ihmal lükslerinin olmadığını belirten Umut Oran, "Tüm CHP'liler, sandıklara yüzde 100 sahip çıkacak. Asıl olan şey ıslak imzalı tutanakları elimizde olduğu sürece ne SEÇSİS'de ne başka bir şeyde onu değiştiremezler. YSK'da endişelerimiz var. Birçok üye FETÖ kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı. Biz orada da partililerimiz ile görevde olacağız" dedi. Oran, daha sonra Çorlu'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

DHA