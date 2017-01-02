Üniversite öğrencilerinden Halep'e 110 kolilik yardım

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görüp, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin Halep kentine göndermek üzere, 110 koli gıda ve ihtiyaç malzemesi topladı.

Malkara Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrenciler Halep'e yardım kampanyası başlatarak ilçe esnafı ve sivil toplum örgütlerini tek tek gezip yardım topladı. Ayrıca Malkara Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, harçlıklarından artırdıkları paraları Suriye'nin Halep kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere okul idaresine teslim etti.

Kredi Yurtlar Kurumu Malkara Yurt Müdürü Osman Öztepe, "Biz de yurt müdürlüğü olarak Halep'e yardım topladık. Öğrencilerimiz ile birlikte esnafımızı ziyaret ettik. Sivil toplum kuruluşlarımızdan destek istedik. Bu çalışmaların sonucunda 110 koli giyim, ayakkabı, makarna, çay, şeker, çocuk bezi, battaniye gibi malzemeler topladık. Bunlara ilave olarak 15 çuval da un desteği verdi vatandaşlarımız. Toplanan bu yardımlar Kızılay TIR'ları ile Halep'te yardım bekleyen soydaşlarımıza gönderilecek. Halep'teki mahsun ve mazlum kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kampanyaya öncülük yapan öğrenciler, Büşra Yazır, Tuğba Özgür, Semih Yıldız, Mehmet Emin Kaplan ve Ramazan Avcı, Halep'e yardım edebildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Büşra Yazır, "Tüm ülke çapında Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerinin başlattığı kampanyaya bizlerde destek olduk. Halep'te yaşayan soydaşlarımızın yüzlerinde bir gülümsemeye yol açarsak ne mutlu bize" dedi. Tuğba Özgür'de, "Öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte bizlerde esnafı dolaştık, STK'lardan yardım aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada anne ve babalarımızın gönderdiği harçlıkları da Halep'e yardım kampanyasına ortak ettik. Harçlıklarımızı da yardım kolilerine ayakkabı, palto, yiyecek olarak dahil ettik. Mutluyuz. İnşallah oradaki insanlarımızın da mutlu olmasına vesile oluruz" dedi.

DHA