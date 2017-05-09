Üniversite öğrencilerinden trafik uygulaması

SİVAS'ta üniversite öğrencileri, '1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası' nedeniyle İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katılarak, sürücülere kolonya ve çikolata ikram edip alkol muayenesi yaptı.

Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan üniversite öğrencileri, Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz'ü makamında ziyaret ederek çiçek verdi. Ardından öğrencilerle birlikte şube müdürlüğü önünde trafik uygulaması yapıldı. Uygulamaya katılan yaklaşık 20 öğrenci, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ederek, alkol muayenesi yaptı. Öğrenciler daha sonra sürücülere kolonya ve çikolata ikram etti. Trafik haftası nedeniyle farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını söyledi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz ise bugün ceza yazılmadığını belirterek, rutin kontrolleri yaparak sürücülere uyarıda bulunacaklarını ifade etti.

DHA