Üniversite öğrencisinin denizde cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi balıkçı barınağında üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Muhammed Ercan Dişçi'nin cesedi bulundu.

Şarköy Balıkçı Barınağı bölgesinde vatandaşlar denizde bir ceset görmesi üzerine durum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine polis ile birlikte gelen itfaiye ekipleri cesedi denizden çıkardı. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Mustafa Göktuğ Temel ile polisin yaptığı çalışmada cesedin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi Muhammed Eren Dişçi'ye ait olduğu belirlendi. Cesedi bulunan Dişçi'nin ilçede kahvehane işleten babası Murat Dişçi, haber verilmesi üzerine geldiği Şarköy Devlet Hastanesi önünde büyük üzüntü yaşadı.

Muhammed Ercan Dişçi'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA