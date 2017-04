Üniversitedeki hipoterapi projesinin ilk ‘özel’ öğrencileri

İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi Meslek Yüksel Okulu (MYO) Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü tarafından 3 yıl önce başlatılan ‘Hipoterapi’ adı verilen at üstünde terapi yöntemi projesinin pilot uygulamasına geçildi. Proje kapsamında Avcılar’daki Milli Eğitim’e bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun ‘Özel’ öğrencileri üniversitede heyecan içerisinde at bindi çeşitli egzersizler yaptı.

İÜ Avcılar Kampusu’ndeki Veteriner Fakültesi MYO Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi veteriner hekim İbrahim Kurban, 3 yıl önce başlattıkları projenin pilot uygulamalarına geçtiklerini söyledi. Nüfusun yüzde 13’lük bölümünü oluşturan engelliler ile sağlıklı bireyleri bir arada topluma entegre edebilmeyi amaçladıklarını anlatan Kurban, şöyle dedi:

“Dekanımız Prof.Dr. Güven Kaşıkçı koordinatörlüğü ve başkanlığında projemizin pilot uygulamalarına başladık. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yapacağımız tesiste ilgili kurumlarla oluşturacağımız kombine çalışmada engelli bireylerin ihtiyaçlarını anlamak ve ona yönelik hizmet verebilmeyi amaçladık. Bu proje için İÜ Avcılar Kampusu’nde 80 dönümlük arazi tahsis edildi. Türkiye’de olmayan uluslararası bir tesis yapmayı ve burada engellilere yönelik hipoterapi ve adaptif binicilik eğitimi verirken bu eğitimleri verecek eğiticileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, atların normal bireyler üzerinde bile özgüveni arttırıcı etkisi bulunduğunu vurgularken, “Hipoterapi sadece ata binmek değil; at beslemek, yanında olmak, dokunmak ilgilenmek insanlarda özgüveni arttırıyor. Atın, bireyle beraber senkronize hareket etmesi üstündeki kas aktivitesini etkiliyor ve tetikliyor. Bu da mevcut hastalığa yönelik tedavi sürecini arttırıyor” diye konuştu.

AT İLE TEDAVİ İÇİN UZMAN YETİŞTİRİLECEK

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun engelliler ile biriminin tam yetkilisi ve komisyon üyesi, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi’nin proje koordinatörü Sebia Tataroğlu, Türkiye’de hipoterapi konusunda iyi niyetle yapılan bir çok çalışmalar olduğunu ancak bunların resmi ve usulüne uygun yapılması gerektiğini, devletin yetkili birimlerinin bu görevi İÜ’ye verdiğini bildirdi. Tataroğlu, Binicilik Federasyonu’nun desteği ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak 1 yılda tamamlanacak uluslararası seviyede tesis yapıldığını anlatırken “Eğitim gibi çalışmalar başladı. Türkiye’de diğer ülkelerdeki gibi bu alanda eğitim ve uzman olmayışı nedeniyle uzman yetiştirilmesi amaçlanıyor” dedi.

KOVBOY ŞAPKASI İLE GELDİ

İÜ’deki fizyoterapi rehabilitasyon bölümündeki çok sayıda öğrenci de projede yer alırken pilot çalışma kapsamında Milli Eğitim’e bağlı Avcılar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nın ‘Özel’ öğrencileri üniversitede konuk edildi. Okul Müdürü Recep Sözveren, proje kapsamında orta veya ağır zihinsel engelli, ayrıca otistik öğrencileri ata binmeye getirdiklerini anlatırken, “Binicilik Federasyonu, İÜ ile işbirliği yaparak hazırladıkları proje kapsamında öğrencilerimize ata binme heyecanı yaşattık” dedi.

Engelli öğrenciler ata binmek için heyecanlanırken bir öğrenci korktuğunu belli etmemek ve sırasını geçiştirmek için arkadaşının dizinde uyuklarken birisinin yanında kovboy şapkası getirdiği dikkat çekti. At üzerinde çeşitli hareketler yaptırılan engelli öğrenciler birbirlerine tezahürat yaptı.

MEVZUAT, DENEYİMLİ ÇALIŞAN VE EĞİTİMLİ AT EKSİK

Veteriner Fakültesi MYO Müdürü Doç.Dr. Mehmet Cangündüz, yüksek okulda atçılığın her alanında etkin bireyler yetiştirip bunları sektöre kazandırabilmeyi amaçladıklarını anlattı. Doç.Dr. Cangündüz, böyle bir projeye neden gerek duyulduğunu anlatırken, “Türkiye’de hipoterapi konusunda yerleşik bir mevzuat, tecrübeli insan ve bu konuda eğitimli atların olmaması veya bu işlerin yapılacağı optimal mekanların olmamasından dolayı belli bir açık var. Görevimiz; bu açıkları kapatmak gerekli yetkin ve etkin personeli istihdam edebilmek, bunların eğitimlerini verebilmek, optimal şartlarını düzenleyebilmek” diye konuştu.

