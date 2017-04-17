Üniversiteli Burcu'nun kazada öldüğü yere tabelası dikildi

BARTIN'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran'ın ının bulunduğu tabela, 24'üncü yaş gününde kaza yerine dikildi.

Geçen 5 Mart'ta 5 Nolu Çevreyolu'nun Gölbucağı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Burcu Duran'a çarptı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü Uğur Kalaycı, 'taksirle adam öldürme' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burcu Duran'ın annesi Gölbucağı Mahallesi Muhtarı 49 yaşındaki Şermin ve babası Nurettin Duran, kızlarının 24'üncü yaş gününde anma programı düzenledi. Program kapsamında ailesi tarafından yaptırılan Burcu Duran'ın ı bulunan ve üzerinde, 'Benim de hayallerim vardı' yazılı tabela kazanın meydana geldiği kaldırıma dikilerek açılışı yapıldı. Burcu Duran'ın arkadaşlarının ellerinde karanfillerle katıldığı tabela açılışı sırasında Şermin Duran gözyaşlarını tutamadı.

Şermin Duran, kazanın meydana geldiği yerde viraj olduğunu söyleyerek, 'Bu yol için yetkililerinden çözüm istiyorum. Gereken her yere başvuracağım. Ben 40 günden beri acımı yaşayamıyorum. Ben bir devlet görevlisi olarak acımı bana yaşatmadılar. Buraya çözüm bulmadılar. Benim evladım gitti, başka canlar yanmasın, bu kaçıncı kaza Bu olaydan sonra burada kaç tane kaza oldu. Artık yeter. Bitsin, anneler ağlamasın artık' dedi.

Daha sonra Burcu Duran için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

DHA