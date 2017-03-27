Üniversiteli gencin ölümüne neden olan 3 sürücü serbest

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Sabri Serhad Çamyan'ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, dün akşam, Boronva'daki Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor Kulübü'nün Asbaşkanı 40 yaşındaki Harun E. yönetimindeki 45 HA 5959 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Sabri Serhad Çamyan'a çarptı. Arkadan gelen Veli T.'nin kullandığı TIR ile Ferhat K.'nın yönetimindeki taksi de yola savrulan gencin üzerinden geçti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çamyan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Çamyan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazaya karışan üç sürücüyü de gözaltına aldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücüler Harun E., Veli T. ve Ferhat K., tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Avukatı Hüseyin Küçük ile birlikte nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren Akhisar Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Harun E., "Saat 21.30'da İzmir istikametine en sağ şeritten gidiyordum. Bir anda ölen genç beton kolonların olduğu yerden önüme atladı. Hiç görmedim. Bir iki metre kala direksiyonu kırdım. Arabayı sağa çektim. O tarafa doğru gelirken arkamdan gelen araç sağa çekip TIR'ı durdurmaya çalıştı. O da duramadı. Üzerinden geçti. Sonra arkadan taksi geldi. Ortalık karıştı. Ben çarptığımda yaşıyordu. Ticari aracı ben görmedim. Şoförü gelerek bana söyledi" dedi.

Taksi şoförü Ferhat K. ise "Üç yolcu aldım. Önümde giden dolmuş sağa geçti. Ben de yolda yatan kişiyi ortalayarak geçtim. İleri de sağda durdum. Ben geçtiğimde ölmüştü. Cansız hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Çırpınma hareketi yoktu. Yolcuları bıraktıktan sonra, karakola gidip ifade verdim" dedi.

TIR şoförü Veli T. de "Ben yayaya dokunmadım, üzerinden geçtim. Son anda fark ettim, ortaladım. Araya aldım" dedi.

Sulh ceza hakimi, bilirkişi trafik raporuna göre, yaya Sabri Serhad Çamyan'ın asli kusurlu olduğunu belirtip, şüphelilerin tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

DHA