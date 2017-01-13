Üniversiteli kıza görüntülü aramayla taciz

AYDIN'da cep telefonundan görüntülü olarak aradığı üniversite öğrencisi G.A. adlı kıza cinsel organını gösterdiği ileri sürülen B.K.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan G.A.'yı geçen 8 Ocak'ta, cep telefonundan numarasını gizleyen bir kişi görüntülü olarak aradı. Telefondaki kişi, önce bulunduğu ortamı, sonra yüzünü gösterip telefonu cinsel organına çevirdi. Genç kız, bunun üzerine hemen telefonu kapattı. Sapığın kimliğini öğrenmeye çalışan genç kız, ikinci kez tekrar arandığında arayan kişiden numarasını gizlememesini ve göndermesini istedi. Telefondaki kişinin ını göndermesi üzerine genç kız soluğu Efeler Polis Merkezi'nde alıp, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, genç kızı arayan kişinin B.K. olduğunu tespit etti. B.K.'nın benzer suçtan daha önce de poliste kaydı olduğu ve Tokat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Polis, B.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.



DHA