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Adana Haberi: Üniversitelileri PKK'ya kazandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Üniversitelileri PKK'ya kazandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı
17:2431 Mart 2017
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Üniversitelileri PKK'ya kazandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Üniversitelileri PKK'ya kazandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasında görev allan üniversite öğrencileri Fahreddin A., Murat K. ile Hakan E., gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencileri bölücü örgütü PKK'ya kazandırmak için çalışma yapıldığını belirledi. Örgütün yayın organlarını öğrencilere zorla satmaya çalışıp, bildiri dağıttıkları ileri sürülen Fahreddin A., Murat K. ile Hakan E., 28 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorguları tamamlanan 3 PKK'lı adliyeye sevk edildi.

DHA

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