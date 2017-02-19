Ünlü köfteci, yaralarını 24 saat geçmeden sardı

BURSA'da, 'cinayet' suçundan aranan 30 yaşındaki Okan Aksu’nun gasp ettiği hafif ticari araçla daldığı ve 11 kişinin yaralandığı kentin ünlü köfte restoranı, kazanın üzerinden 24 saat geçmeden onarılarak, tekrar hizmet vermeye başladı.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde arazide kalbinden vurularak öldürülmüş bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf Ay'ın kullandığı aracının önünü kesti. Silahıyla Ay'a ateş edip 3 yerinden yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı aracı gasp edip kaçtı. İstanbul Caddesi'nde hızla ilerleyen Okan Aksu yönetimindeki araç, kontrolden çıkıp kentteki ünlü köfte restoranına daldı. Kazada Okan Aksu ile restoranda yemek yiyen 10 müşteri yaralandı. Katil zanlısının silahla yaradığı araç sahibi Yusuf Ay ile birlikte 11 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından ünlü restoran, savaş alanına döndü. Camları kırılan, tavanı çöken ve masaları tuz buz olan işletme, sabahın erken saatlerinde onarıma başladı. Üzücü kazanın üzerinden 24 saat geçmeden restoran eski haline getirilerek, yeniden hizmet vermeye başladı.

Bu arada, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü Okan Aksu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

DHA