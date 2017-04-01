Ünlüler, selfie isteğini çeviremedikleri 'Özel öğrencilerle’

ORTA ve ağır derecedeki engellilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Avcılar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan projeye bugüne kadar birbirinden ünlü isimler destek vererek birlikte selfie çektirdi.

Okul Müdürü Recep Sözveren, okuldaki 95 ‘Özel öğrencinin’ görsel algılarını ve yaşama dair farkındalıklarını artırmaları, çevreleri ile rahat iletişim kurmaları, fiziki ve zihinsel sınırlılıklarına karşın kendilerini ifade etmede ın gücünü kullanabilmeyi öğrenmeleri, toplum tarafından örnek alınan sevilen ünlülerle birlikte toplumun engellilere farkındalığını artırmak amacıyla ‘Ünlülerle Selfie’ projesi hazırladı. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Engin'in onay verdiği projeye komedyen Yavuz Seçkin, Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Kaya, sinema sanatçıları; Serpil Çakmaklı ve Nil Ünal, televizyon programcısı Tayyar Işıksaçan ve radyo programcısı Mehmet Ercan, sanatçısı Hakan Öcal, gazeteci Nurcan Sabur katıldı. Tanınmış isimler özel öğrencilerle birlikte selfie yaparken Aysun Kaya söylediği türkülerle onları coşturdu.

Projeye katılan sunucu Vatan Şaşmaz, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu, yorumcu Ali Gültiken, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan değişik tarihlerde okula gelip öğrencilerle kamera karşısına geçti. Eda Özülkü, Metin Özülkü, Sinan Akçıl, Cenk Eren, Cem Kılıç, Ferda Anıl Yarkın, ünlü tenor Hakan Aysev, işadamı Sadettin Saran, gazeteci-TV sunucusu Kenan Erçetingöz okul dışında öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Recep Sözveren, özel öğrencilere destek veren ve verecek tüm isimlere teşekkür ederken, Mayıs ayında tamamlanacak çekimlere ünlülerin de katılacağı sergisi açarak final programı yapacaklarını söyledi.

DHA