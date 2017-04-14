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Ankara Haberi: Üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı

Üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı

09:5314 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı
Üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teöristlere yönelik düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait 5 sığınak, 2 barınma yeri ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Hedeflenen bölgelerde tespit edilen PKK'ya ait 5 adet sığınak, 2 barınma yeri ve silah mevziileri ateş altına alınarak imha edildi.

DHA

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