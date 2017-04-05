Uşak Barosu'ndan 'yargıyla oynamayın' çağrısı

UŞAK Baro Başkanı Gürcan Sağcan, getirilmek istenen anayasa teklifi ile yargı bağımsızlığının değiştirilmeye çalışıldığını öne sürerek "Yargı ile oynarsanız yarın sığınacak bir yer bulamazsınız" diye konuştu.

Uşak Adliyesi Atatürk Anıtı önünde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen törene Baro Başkanı Gürcan Sağcan ve baroya kayıtlı bir grup avukat katıldı. Törende yaptığı konuşmada; savunma, hukuk, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı kavramlarının avukatlık mesleğiyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade eden Sağcan, "Hukuk devleti olmak için vatandaşların devredilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olması ve devlet otoritesinin hukukla sınırlandırılması gerekir. Otoritenin sınırlandırılması, savunmaya güçlü ve bağımsız konum tanıyarak gerçekleştirebilir. Savunmayı çökertip yargıyı ayakta tutmak olanaksızdır. Güçlü yargı ancak güçlü ve bağımsız savunmayla sağlanır. Savunmayı gözardı edenler, küçümseyenler hangi makamda ve mevkide olursa olsunlar dün olduğu gibi, bu gün ve yarın da savunmaya ve avukata gereksinim duyacaklardır" dedi.

Anayasaların insan hak ve özgürlüklerinin, devletin teşkilatlanmasının en temel yasaları olarak uzlaşmayla yapılmalası gerektiğini savunan Sağcan, olağanüstü halin olduğu koşullarda bu anayasanın referanduma sunulmasının sakıncalar taşıdığını öne sürdü. "SINIRSIZ GÜÇ TEHLİKELİDİR"

İktidar partisinin veya cumhurbaşkanının ihtiyacı gözetilerek anayasaların değiştirilemeyeceğini söyleyen Sağcan, "Anayasalar 100 yıllık olarak yapılır. 7 yıl önce 2010 yılında mevcut iktidar yine anayasanın HSYK ile ilgili maddelerini referanduma götürerek değiştirdi. İktidar yapılan bu değişiklik sayesinde FETÖ üyesi olan hakim ve savcıları yargının kilit noktalarına yerleştirdi. Türkiye'de yargı bağımsızlığı kalmadı. Bu terör örgütü hukuku kullanarak orduya darbe yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin taşları 2010 yılında döşenmiş oldu. Şu an getirilmek istenen değişiklikte de en önemli konu yargı bağımsızlığıdır. Eğer bu değişiklik kabul edilirse Başkan ülkedeki tüm hakim ve savcıları işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip olacak. Mahkeme salonuna siyaset girerse adalet kaçar. Bugün yargıyı denetiminiz altına alarak sınırsız bir güç elde edebilirsiniz. Fakat sınırsız güç tehlikelidir. İnsanlık tarihi sınırsız güç kullanmak isteyen iktidar sahipleriyle, bu gücü sınırlamak isteyen halkların mücadelesinin tarihidir. Lütfen yargı ile oynamayın. Yargı ile oynarsanız yarın sığınacak bir yer bulamazsınız" diye konuştu.

DHA