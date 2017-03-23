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Uşak Haberi: Uşak merkezli PKK operasyonunda 10 öğrenci adliyede

Uşak merkezli PKK operasyonunda 10 öğrenci adliyede
11:2023 Mart 2017
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Uşak merkezli PKK operasyonunda 10 öğrenci adliyede
Uşak merkezli PKK operasyonunda 10 öğrenci adliyede

UŞAK merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen 18 Mart Cumartesi günü Uşak merkezli Adana, Isparta, Aydın ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı kız 10 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 10 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 

DHA

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