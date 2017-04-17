Uşak yüzde 90 katılımla Hayır'ı seçti

UŞAK'ta resmi olmayan sonuçlara göre referandumda yüzde 52.96 'hayır', yüzde 47.04 'evet' çıktı.

Uşak'ta 237 bin 260 seçmen 840 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oyların 123 bin 53'ü 'hayır', 109 bin 263'ü 'evet' çıktı. 4 bin 944 oy ise geçersiz sayıldı. Kentte referanduma katılım oranı ise yüzde 90.26 oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerini yüzde 46.6 AK Parti, yüzde 30.4 CHP, yüzde 18.2 MHP, yüzde 1.8 HDP ve yüzde 3.1 diğer partilerin oy dağılımıyla gerçekleşen Uşak'ta, referandum sonucu dikkati çekti.

AK Parti, partili belediyelerinin bulunduğu Uşak merkez, Banaz ve Eşme'de hayal kırıklığına uğradı. Karahallı İlçesi'nde dengeleri koruyabildi. CHP'li belediyelerin bulunduğu Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde ise açık ara 'Hayır' oyu çıktı. Buna göre AK Partili belediyelerin bulunduğu Uşak merkezde yüzde 51.1 'hayır', yüzde 48.9 'evet'; Banaz'da yüzde 55.1 'hayır' ve yüzde 44.9 'evet'; Eşme'de ise yüzde 60.2 'hayır', yüzde 39.8 'evet' oyu çıktı.

Sivaslı İlçesi'nde yüzde 53.7 'hayır', yüzde 46.3 'evet'; Ulubey İlçesi'nde yüzde 59.8 'hayır', yüzde 40.2 'evet'; Karahallı İlçesi'nde yüzde 50.2 'evet', yüzde 49.3 'hayır' oyu çıktı.

Uşak'ta 2010 referandumunda yüzde 50.18 'hayır', yüzde 49.82 'evet' demişti.

DHA