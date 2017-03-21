Uşaklı işadamına 'haksız kazanç' tutuklaması

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan firma sahibi 54 yaşındaki H.A., hayali firmalar üzerinden devletten haksız kazanç sağladığı iddiasıyla tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, 4 ay önce Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) H.A.'ya ait şirketin 2012-2014 yılı vergi kayıtları incelenmeye aldı. MASAK tarafından yapılan incelemede şirketin, 2 yıldır hayali şirketler üzerinden toplam 4 milyon 377 bin 641 lira 71 kuruş haksız KDV iadesi aldığı belirlendi. Harekete geçen polis, şirketin sahibi H.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan tutuklandı.

DHA