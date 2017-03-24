Uşak'ta 210 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

UŞAK'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan TIR'ın yakıt deposunda ve gizli bir bölmede 210 kilo 580 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin 33 BMM 91 plakalı dorsesiz TIR'la Diyarbakır'dan İzmir'e taşınacağını öğrenince önlem aldı. Afyon ve Uşak'ta takibe alınan TIR'da özel eğitimli narkotik köpeği 'Tora'n- ile de yapılan aramada gizli bölmelere gizlenen ve değeri 1 milyon 700 bin lira olduğu belirtilen uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA