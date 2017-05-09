Uşak'ta 4 ayda 103 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

UŞAK İl Emniyet Müdürlüğü son 4 ayda yapılan 103 uyuşturucu operasyonunda 495 kilo 296 gram esrar, 1 kilo 25 gram metamfetamin, 94,25 gram bonzai, 248 adet uyuşturucu hap, 7,2 gram eroin ve 6 gram kokain ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 204 kişiden 37'si tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 'Zehirleyemeyeceksiniz' başlıklı yazılı açıklamasında, terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan çalışma neticesinde; 495 kilo 296 gram esrar, 1 kilo 25 gram metamfetamin, 94,25 gram bonzai, 248 adet uyuşturucu hap, 7,2 gram eroin ve 6 gram kokain ele geçirildi. Açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

DHA