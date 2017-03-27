Uşak'ta 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) UŞAK'taki yol kontrolünde durdurulan otomobilin bagajında ve arka koltuğunda alüminyum folyo ile poşetlere sarılmış halde 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Ankara- Uşak karayolunun Uşak Şeker Fabrikası kavşağındaki kontrol noktasında yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan İzmir plakalı otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Tora' ile yapılan aramada, aracın bagajında ve arka koltuğunda, değeri 500 bin lira olduğu belirtilen, alüminyum folyo ve poşetlere sarılı halde 49 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.B. (40) tutuklanırken, S.K. (33) ve B.Ç. (19) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA