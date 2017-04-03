Uşak'ta DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

UŞAK'ta, polisin şehirlerarası yolcu otobüslerinde ve kamyonlarda yaptığı yol kontrollerinde, İzmir'e giden bir yolcu otobüsünde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Ankara-İzmir Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda, yolcu otobüsleri ve kamyonları durdurarak asayiş uygulaması yaptı. İzmir istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durduran polis, 'DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan aranan 53 yaşındaki M.K.'yı gözaltına aldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen M.K.'nın buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ayrıca yolcu otobüslerindeki kimlik kontrollerini sürdüren polis, T.Y.'nin (25) üzerinde yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 51 mermi ve bir bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan T.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA