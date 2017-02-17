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Uşak Haberi: Uşak'ta FETÖ'den müftülük görevlisi 9 kişi tutuklandı

Uşak'ta FETÖ'den müftülük görevlisi 9 kişi tutuklandı
16:2017 Şubat 2017
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Uşak'ta FETÖ'den müftülük görevlisi 9 kişi tutuklandı
Uşak'ta FETÖ'den müftülük görevlisi 9 kişi tutuklandı

UŞAK'taki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 13 müftülük görevlisinden 9'u tutuklandı.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Uşak'ta, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen 6'sı kadın 13 müftülük görevlisi, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheler serbest kaldı.

DHA

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