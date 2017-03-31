Üst geçidi kullanmayan 2 kardeş kazada öldü

ANTALYA'da 50 metre uzaktaki yaya üst geçidini kullanmayıp bariyerle çevrili refüjden karşıya geçmek isteyen 28 yaşındaki Çağlar ve 23 yaşındaki Sinan Yılmaz kardeşlere otomobil çarptı. İki kardeş hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda dün saat 23.30'da meydana geldi. Toptancı Hal Kavşağı'ndan Düden Kavşağı istikametine seyir halinde olan 32 yaşındaki Adem Yıldız yönetimindeki 34 NH 0860 plakalı otomobil, 50 metre uzaklıktaki yaya üst geçidi yerine demir bariyerle çevrili refüjü aşarak karşıya geçmek isteyen Sinan ve Çağlar Yılmaz kardeşlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kardeşler için olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları kardeşlerden Sinan Yılmaz'ı Özel OFM Hastanesi'ne, Çağlar Yılmaz'ı ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İki kardeş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Adem Yıldız gözaltına alınırken hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayı gören Haldun Balkan, bulvar üzerinde çok sayıda benzer kaza meydana geldiğini söyledi. Sürücünün hızlı olmadığını belirten Balkan, “Otomobil hızlı değildi, yayalar yolun karşısına geçmek isterken bir anda otomobil çarptı. Birini yolun karşısına diğerini de arka tarafa savurdu. Üst geçidi kullanan çok az insan var. Refüjde bariyerler var ama bir anlamı yok. Yine bir yerlerden atlayıp buradan geçiyorlar" dedi.

DHA