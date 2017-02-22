UÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Yiğit'e FETÖ gözaltısı

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda, Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan ve gözaltına alınan 7 akademisyenin sorgulaması devam ediyor. Gözaltına alınanların arasında, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit'in de bulunduğu öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz gün, Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlere yönelik eş zamanlı operasyon operasyonda 7 eğitim görevlisi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenirken, yapılan aramalarda 38 bin Amerikan doları ve bir miktar TL ele geçirildi.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI'DA GÖZALTINDA

Operasyonun ardından 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Sorgusu devam eden 7 şüphelinin arasında, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof Dr. Abdulvahap Yiğit'in de bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı sürdüren emiyet yetkilileri, gözaltı sayısının daha da artabileceğini, zanlıların ifadeleri alındıktan sonra 'terör örgütü yüse olmak' suçundan adliyeye çıkartğılacağını bildirdiler.

DHA