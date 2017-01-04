Uyku ilacıyla uyuttuğu akrabasının 4 bin lirasını almaktan tutuklandı

SAMSUN'da 43 yaşındaki Ruhi Çetin'i uyku ilacıyla uyuttup 4 bin lirasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki Fırat İnce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fırat İnce akrabası olan ve olay sırasında evde yalnız bulunan Ruhi Çetin'in evine gitti. "Ayaklarım ağrıyor" diyen Çetin'e uyku ilacı verdikten sonra kahve yapıp birlikte içti. Şüpheli, ilacın etkisiyle uyuya kalan Çetin'in yatağın altındaki bazada sakladığı 4 bin lirayı alarak kaçtı. Bir süre sonra kendine gelen ve parasının yerinde olmadığını farkeden Çetin, pencereden bağırarak komşularından yardım istedi. Bunun üzerine komşuları olayı polise bildirdi. Çetin eve gelen polislere Fırat İnce'nin evine geldiğini söyleyip, "Kahve yaptı ve birlikte içtik. Bana uyku hapı vermiş. Bir süre sonra kendimden geçtim. Kendime geldiğimde 4 bin liram yoktu. Şikayetçiyim" dedi.

Şikayetin ardından soruşturma başlatan polis, şüpheliyi İlkadım İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yakalayıp gözaltına aldı. Polise ifade veren Fırat İnce, "250 lira borç para istemek için evine gittim. Bana 'param yok' dedi. Bacaklarının ağrıdığını söyleyince ben de ona ilaç verdim. Daha sonra birlikte kahve içtik ve beni kapıya kadar uğurladı. Ben para çalmadım" diye konuştu.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA