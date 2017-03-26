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Zonguldak Haberi: Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı
19:1926 Mart 2017
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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde iddiaya göre uyuşturucu kullanan 18 yaşındaki A.Ö. fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Müftü Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde yere düşen A.Ö.'yü görenler sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği A.Ö., uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Kendinden geçen A.Ö. ambulansa binmemek için direndi. Sağlık ekibi ve vatandaşların ikna etmesi sonucu A.Ö., ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

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