Uyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücü kaza yaptı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılan 30 yaşındaki O.Ö., bugün kullandığı araçla kaza yaptı. Gelen ekiplere direnen ve yine uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen O.Ö., kelepçelenerek ambulansa alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Balı Mahallesi Köseağzı Mevkiinde meydana geldi. O.Ö.'nün kullandığı 67 TJ 128 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkaran yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, sürücü O.Ö.'yü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. O.Ö., ambulansa binmemek için uzun süre direnerek yanındaki polislere, "Bir şey söyleyeceğim. Ben aracı bu şekil çektim. Oturuyorum arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşım Zonguldak'tan gelecek. Yolları tarif ediyorum. Falan filan cart curt. Araba buraya düşmedi. Biraz kaydı ağabey" dedi. Polis, ikna edilemeyen genci kelepçeleyerek ambulansa bindirdi.

O.Ö.'nün uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla dün polis tarafından gözaltına alındığı, ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ö.'ye alkol ve uyuşturucu testi yapılacağı bildirildi.

DHA