Uyuşturucu kullanıp evini ateşe verdi

ADANA'da madde bağımlısı 25 yaşındaki Muhammet Çiçek, uyuşturucu kullandıktan sonra oturdukları evi ateşe verip izledi. Sokakta toplanan vatandaşların tepki gösterdiği Çiçek, gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde annesi Zübeyde Çiçek ile birlikte yaşayan Muhammet Çiçek, oturdukları 3 katlı binanın 2'inci katındaki daireyi ateşe verdi. Evden dumanlar yükselmeye başlayınca Çiçek, dışarı çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını vatandaşlarla birlikte izleyen Muhammet Çiçek, polis tarafından gözaltına alındı. Evin yakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri Muhammet Çiçek'in üzerine yürüyerek, "Sen bile bile insanları yakmaya kalkışıyorsun. Bu senin yaptığın kaçıncı olay" diye tepki gösterdi.

Daha önce de evi yakmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet Çiçek, polis merkezine götürüldü. Yangın nedeniyle evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polisin soruşturması devam ediyor.

DHA