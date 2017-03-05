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Adana Haberi: Uyuşturucu kullanıp market soydular

Uyuşturucu kullanıp market soydular
11:325 Mart 2017
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Uyuşturucu kullanıp market soydular
Uyuşturucu kullanıp market soydular

ADANA'da 7'si 18 yaşından küçük 8 kişi, 2 gün arayla girdikleri Suriyeliler'e ait marketlerde silahlı soygun yaptı. Soyguncuların kaçış anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakaladı.
Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Yeşilevler Mahallesi'nde oturan 19 yaşındaki Şerafettin E. ile yaşı küçük 7 arkadaşı, 13 Şubat'ta iddiaya göre uyuşturucu kullanıp, pompalı tüfek ve tabanca ile girdikleri Suriyeli Ahmet A.'ya ait marketten 500 lira para ile 10 şişe parfüm çaldı. 2 gün sonra aynı bölgede bu kez Suriyeli Muhammet M.'nin marketine yine silahlı gelen şüpheliler, bilgisayar monitörü, 600 lira para ile 2 müşterinin cep telefonlarını da alıp kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soygun öncesi uyuşturucu kullandığı öne sürülen Şerafettin E. ile yaşları 12-16 arasında değişen 7 arkadaşını yakaladı. Yaşları küçük olan 7 zanlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Asayiş Şubesi'nde sorgulanan Şerafettin E. suçunu itiraf etti. Şerafettin E., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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