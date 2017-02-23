Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

SAMSUN'da polis tarafından satışa hazır 17 paket bonzai ile yakalanan 22 yaşındaki Umutcan Aydın tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umutcan Aydın'ın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyip takibe aldı. Sivil ekipler dün İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde gördükleri şüpheliyi durdurdu. Yapılan aramada Umutcan Aydın'ın montunun cebinde 17 paket satışa hazır bonzai ele geçti.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen Umutcan Aydın savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA