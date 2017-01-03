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Kayseri Haberi: Uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi
16:023 Ocak 2017
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Uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan İ.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda İ.A., F.Ç., İ.Ö., N.N.Ö. ve G.D. yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve İ.A.’nın evinde yapılan aramada toplam 15 gram bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. N.N.Ö., G.D., F.Ç. ve İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ise 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla adliyeye gönderildi.

DHA

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