Uyuşturucu şüphelisi, aracıyla emniyetin bahçe kapısına çarpınca yakalandı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi, kovalamaca sırasında aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe kapısına çarptı. Araçtan uçup, polise silah çeken şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İnegöl Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bir süre takip ettikleri aracı durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç, zaman zaman ters yönde ilerleyerek, diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Kovalamaca sırasında Park Caddesi'nde Fatih Camii yönüne doğru giden şüpheli araç, kontrolden çıkıp Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinin sürgülü kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından fırlayan B.K. isimli şüpheli, üzerindeki silahı çekip polislere doğrulttu. Polislelerce etkisiz hale getirilen B.K., gözaltına alındı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA