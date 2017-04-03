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Diyarbakır Haberi: Uyuşturucu şüphelisi polisle çatıştı: 1 ölü, 1 polis yaralı

Uyuşturucu şüphelisi polisle çatıştı: 1 ölü, 1 polis yaralı
00:023 Nisan 2017
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Uyuşturucu şüphelisi polisle çatıştı: 1 ölü, 1 polis yaralı
Uyuşturucu şüphelisi polisle çatıştı: 1 ölü, 1 polis yaralı

DİYARBAKIR'da narkotik polisi ile takip ettiikleri şüpheli arasında çatışma çıktı. İzlendiğini anlayınca ateş açan şüpheli çatışmada yaşamını yitirirken, 1 polis de yaralandı.
Olay bu akşam saat 22.00 sıralarında Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri iddiaya göre uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle bir kişiyi takip etmeye başladı. İzlendiğini fark eden şüphelinin polislere ateş açmasıyla çatışma çıktı. Açılan ilk ateşle birlikte bir polis yaralanırken, şüpheli ise vurularak olay yerinde öldü.
Yaralı polis, yakınlarındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

 

DHA

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