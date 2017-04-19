Uyuşturucu tacirine 15 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan 32 yaşındaki Mustafa Yiğit, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 28 Ocak'ta, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Mustafa Yiğit'in kullandığı Kayseri plakalı otomobili durdurdu. Ekipler Yiğit'in üst aramasında peçeteye sarılı 11 bonzai hap ele geçirdi. Yiğit, tutuklandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Yiğit hazır bulundu. Sanık, pişman olduğunu belirterek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti ise duruşma sonunda Mustafa Yiğit'i 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

DHA