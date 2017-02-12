Uyuşturucu tacirleri,'Sedef'ten kaçamadı

KAYSERİ'de polisin, nakotik köpeği 'Sedef'le bir araçta yaptığı aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 5 kilo esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya yolu üzerindeki uygulama noktasında Muğla plakalı bir aracı durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Sedef'le yaptığı aramada, aracın bagaj kısmının altındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 5 kilo esrar bulundu. Araçtaki S.Ç. ve C.F. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA