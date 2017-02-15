Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12.5 yıl hapis

KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan Emrah Yapal, 12.5 yıl hapis, 6 bin 740 lira para cezası aldı.

Polis ekipleri, geçen yıl 13 Nisan’da Argıncık Karakolu önünde bir kavgaya karışan Hakan G.’nin yapılan üst aramasında bonzai ele geçirildi. Hakan G., bonzaiyi, 26 yaşındaki Emrah Yapal’dan satın aldığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri Yapal’ın evinde arama yaptı. Şüphelinin evinde 0.70 gram bonzai ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yapal hazır bulundu. Mahkeme Başkanı tarafından sözleri sorulan sanık, "Beraatımı istiyorum. Takdir mahkemenizindir" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Yapal’a 12.5 yıl hapis ve 6 bin 740 lira para cezası verdi.

DHA