Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis cezası

BURSA’da, geçen yıl kasım ayında otomobilinde 1 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilen 34 yaşındaki Ali Kemal Özdemir, yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, geçen yıl 11 Kasım’da, bir şüphelinin, İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Polis, şüpheli otomobili Gemlik İlçesi’nden itibaren izlemeye başladı. Şüpheli, İstanbul yolu üzerindeki asayiş uygulamasını görünce, U dönüşü yaparak kaçmaya başladı. Bu sırada takipte olan narkotik polisi, kovalamacanın ardından otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1 kilo 80 gram bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan Ali Kemal Özdemir gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeyi, Bursa’nın Yıldırım İlçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına götüreceğini ve karşılığında para alacağını söyledi. Ali Kemal Özdemir ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Kemal Özdemir’in ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın ve şahitlerin ifadelerinin alınmasından ardından sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 2 bin lira para cezası verdi.

DHA