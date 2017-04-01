Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından tutuklandı

SAMSUN'da 17 yaşındaki T.K., uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 3 gün önce Atakum İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt, otomobilini park edip kapılarını kilitlemeden alışveriş yapmak için bir işyerine girdi. Bu sırada olay yerinde olan T.K., park halindeki otomobilin bagajını açıp 1 tablet ile çanta içindeki piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Hırsızlığı farkeden Beyazıt, polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki ev ve işyerlerinin kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit edip dün yakalayıp gözaltına aldı. Yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen T.K.'nın 1 motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti suçundan da arandığı belirlendi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.K. savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından her üç olaydan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA