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İzmir Haberi: Uyuşturucudan fenalaştı, hastanede öldü

Uyuşturucudan fenalaştı, hastanede öldü
08:248 Mart 2017
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Uyuşturucudan fenalaştı, hastanede öldü
Uyuşturucudan fenalaştı, hastanede öldü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 39 yaşındaki Bülent Çöke, yaşamını yitirdi.
İlçenin Omurtak Mahallesi'nde oturan ve ayakkabı boyacılığı ile hurdacılık yapan ortopedik engelli Bülent Çöke, annesi ve ağabeyiyle birlikte kaldığı evde odasında yalnız olduğu sırada fenalaştı. Gürültü üzerine odaya giren annesi, iddiaya göre 'jamaika' diye bilinen sentetik uyuşturucu kullanan Bülent Çöke'yi yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bülent Çöke, ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çöke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eşinden ayrı yaşadığı ve 1 çocuğu olduğu belirtilen Bülent Çöke'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin saptanması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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