Uyuşturucuyla gelen ölüm

KAYSERİ'de madde bağımlısı olduğu bildirilen 30 yaşındaki Cüneyt Kılınç, boş arazide ölü bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camisi'nin karşısındaki boşluk alanda bir erkek cesedi olduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. Ekipler, belirtilen bölgeye geldiklerinde, caminin karşısındaki ağaçlık arazide yerde yatan kişiyi buldu. Yapılan incelemede, 30 yaşındaki Cüneyt Kılınç'ın uyuşturucu alımına bağlı olarak öldüğü anlaşıldı.

Kılınç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA