Üzerinde 41 sikke ele geçirilen Suriyeli gözaltına alındı

ŞANLIURFA’da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı Suriye uyruklu Ahmad Mamud’un üzerinde, Roma dönemine ait 41 sikke ele geçirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde devreye görevi yapan polis ekipleri, Ahmad Mamud’u şüphe üzerine durdurdu. Polisin üst araması yaptığı Suriyelinin ceplerinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 41 sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyan polis, Suriyeli Ahmad Mamud’u gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. El konulan sikkelerin ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği kaydedildi.

DHA