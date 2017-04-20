Üzerine parke taşları devrilen Suriyeli işçi öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki evin bahçesine döşenecek parke taşlarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Suriyeli işçi 24 yaşındaki Cuma Selame, yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Nisan pazartesi günü, Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Recep A. ile Emin A., evlerinin önündeki bahçeye parke taşı döşetmeye karar verdiler. Bu iş içinde Suriye uyruklu Cuma Selame ile anlaştılar. Cuma Selame, almak istediği yığılı parke taşlarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Genç işçi, olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Selame, bu sabah yaşamını yitirdi. Bekar olduğu öğrenilen Cuma Selame'nin cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

DHA