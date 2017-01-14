Üzerine sac levha düşen işçi öldü

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, çalıştığı demir-çelik fabrikasında üzerine sac levha düşen 28 yaşındaki Serdal Çetin yaşamını yitirdi.

Aliağa-Yeni Foça karayolu üzerinde kurulu bulunan demir-çelik fabrikasında çalışan Serdal Çetin'in üzerine akşam saatlerinde sac levha düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çetin'in öldüğü belirlendi.

Serdal Çetin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

DHA