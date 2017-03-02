Üzerine televizyon devrilen Suriyeli 8 yaşındaki kız öldü

GAZİANTEP'te Suriyeli ailenin kızı 8 yaşındaki Katril El Nede, çizgi film izlerken ekranı karardığı için tuşlarına bastığı televizyonun sallanıp üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 3 yıl önce El Bab'dan kaçarak Gaziantep'e yerleşen 4 çocuklu Melek ve Mahmut çiftinin kızları Katril, oturma odasında tek başına çizgi film izlerken ekranı kararın televizyonun tuşlarına bastı. Katril'in tuşlarına basmasıyla sallanan sehpadaki televizyon üzerine devrildi. Ailesinin bir süre sonra girdiği odada televizyonun altında bulduğu Katril, mahallede bulunan İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Kız çocuğu, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Katril'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu morguna gelen kızı yakınları gözyaşı döktü.

DHA