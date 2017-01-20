Uzmandan karne uyarısı: Karne, başarının tek belgesi değildir

TÜRKİYE'de 2016-2017 eğitim yılının ilk yarı yılında yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşarken, uzmanlar özellikle notları düşük olan çocuklara, ailelerin davranışları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, "Karne, başarının tek belgesi değildir" dedi.

Okullarda karne heyecanı yaşanırken uzmanlar, ailelerin çocuklara yaklaşımıyla ilgili dikkatli olması gerektiği söyledi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, karnenin öğrenci ve veliler üzerindeki etkileri üzerine yaptığı açıklamada, "Karne öğrencilerin derslerde ve sınavlarda gösterdikleri performansın bir sonucudur. Ancak karnesinde zayıf olan öğrencinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Günümüzde birçok aile karnedeki zayıflar nedeniyle çocuğunu azarlama, değersizleştirme, çeşitli ceza yöntemleri veya başka çocuklarla kıyaslamaktalar. Çocukların maruz bırakıldığı bu durum, çocuklarda içe kapanmalara, benlik saygılarının düşmesine ve özgüvenlerinin zedelenmesine neden olur" dedi.

Çocuklarına karne baskısı yapan ailelere uyarıda bulunan Yrd. Doç. Dr. Karayağız, "Karne tek başına bir başarı göstergesi değildir. Aileler, çocuklarına karşı sert bir ifade takınmamalı, kullanacakları kelimeleri özenle seçmelidir. Yapıcı ve teşvik edici eleştiriler, çocuklara verilecek güven duygusu, çocukların daha başarılı olması için gereklidir. Çocuğun düşük notlarının nedeni, evdeki gergin ortam da olabilir. Bunun sebebi olarak çocuğa sürekli otoriter bir tutum sergilemek, çocuğun başarısını etkiler. Düşük notlar nedeniyle çocuğun tatili kesinlikle kısıtlanmamalıdır. Tatili çocuğun belli becerilerini arttırabileceği bir zaman olarak görün ve onu yönlendirin" diye konuştu.

DHA