Vali Altıparmak'ın kayak keyfi

DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak, Tavas İlçesi'ndeki Bozdağ Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek genç sporcularla birlikte kayak yaptı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve Tavas Kaymakamı Osman Varol ile birlikte Bozdağ Kayak Merkezi'ne gitti. Kayak Federasyonu'ndan gelen temsilciler ve GEKA tarafından desteklenen 'Mavi'den Beyaz'a Denizli Bozdağ' projesi kapsamında kayak yapan öğrencilerle bir araya gelen Vali Altıparmak, sporculara eşlik etti.

Bozdağ'ın eşsiz görsel güzelliği eşliğinde kayak yapan Vali Altıparmak, Bozdağ Kayak Merkezi'nin Ege'de kış sporunun merkezi konumunda olduğunu söyledi. Pistlerin kayak yapmaya elverişli olduğuna dikkat çeken Altıparmak, "Tavas ilçemizde bulunan Bozdağ Kayak Merkezi, yoğun kar yağışları sonrası kayak sporunu seven vatandaşlarımızın akınına uğruyor. Burası Ege Bölgemizin önemli bir kayak merkezi konumuna gelmiş durumda. Kayak yapılan pistler, sosyal tesis ve doğa güzellikleri kayak merkezimizi kış sporu için cazip hale getiriyor" dedi.

DHA