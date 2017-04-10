Vali Azizoğlu: 2017 eşkıyalığın biteceği yıl olacak

POLİS teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, '2017 bu ülkede eşkıyalığın ve terörün bittiği yıl olacaktır. Bundan sonra bu ülkede eşkıyanın meseleleri konuşulmayacak, memleket meseleleri konuşulacaktır' dedi.

Polis haftası etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik katıldı. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bando takımı eşliğinde yürüyüşü büyük alkış aldı. Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, meslektaşlarının polis haftasını kutladı. Vali Seyfettin Azizoğlu ise şehit olan polislere rahmet diledi. Vali Azizoğlu, şöyle konuştu:

'İnşallah bundan sonra gazi ve şehit vermeden ülkemiz huzur ve barış ortamı içerisinde geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Artık 2017 bu ülkede eşkıyalığın ve terörün bittiği yıl olacaktır. Bundan sonra bu ülkede artık eşkıyanın meseleleri konuşulmayacak, memleket meseleleri konuşulacaktır. Bu ülkede yollar, köprüler, fabrikalar, hastanelerin yapılması konuşulacaktır. 2017 bu ülke içinde artık bir milattır. Eşkıyanın son olduğu, huzurun ve barışın artık bir daha bozulmamacasına geri geldiği bir yıl olacaktır. Kutlu yıl olacaktır.'

Havuz başındaki düzenlenen tören ardından Kars Kapı Polis Şehitliği ziyaret edildi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve mezarlarına karanfil konuldu.

DHA