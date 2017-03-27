Vali Çınar sokağa çıkma yasağının olduğu köyü ziyaret etti

BİTLİS Valisi Ahmet Çınar, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Tatvan İlçesi'nin Suboyu Köyü'nü ziyaret ederek burada oturanlarla birlikte çay içip sohbet etti.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ile birlikte Tatvan İlçesine bağlı Suboyu Köyü'nü ziyaret etti. PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar için dün sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve sadece 3 hanenin bulunduğu köye giden Vali Çınar ve beraberindeki heyeti karşılarında gören köylüler şaşırdı. Vali Çınar, Kaymakam Özkan ve komutanlar köylülerle bir evin önünde oturup çay içip sohbet etti. Köylülerin sorunlarını dinleyen Vali Çınar ve beraberindeki heyet hatıra ı çektirip köyden ayrıldı.

DHA