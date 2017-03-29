Vali kitap okuma kampanyası başlattı

Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'un tarihi Yakutiye Medresesi önünde kitap okuma kampanyasını başlattı.

İl Kültür ve Turizm ile Halk Kütüphanesinin ortaklaşa düzenlediği 53'üncü Kütüphaneler Haftası nedeniyle Yakutiye ilçesindeki Yakutiye Medresesi önünde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Vali Seyfettin Azizoğlu, lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte vatandaşlar 10 dakika boyunca kitap okudu. Okuma etkinliğine katılan öğrencilere, görevliler tarafından çay, meyve suyu ve kek ikram edildi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, "Kitap okumak bizim boş zaman faaliyetimiz değil, aslında bilgilenme aracıdır. Kitabı her zaman uygun ortamlarda okuyup kendi bilgimizi görgümüzü artırmak durumundayız. En iyi bilgi de kitaplardan alınır. Onun için televizyondan veya internetten bilgi sahibi olabiliriz. Ama en doğal en kalıcı en etkili bilgi sahibi olma aracımız kitaplardır. Bu günümüzde Yakutiye meydanında Erzurumlu öğrencilerimizle beraber kitap okuma kampanyasını başlatıyoruz. Bundan sonra her gün okuyacağız" diye konuştu.

DHA